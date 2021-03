Inter-Sassuolo, Galli: “Rinvio? Decisione giusta, bloccare tutto è il minimo”

C’è grande preoccupazione in casa Inter dopo la positività al Covid-19 di alcuni componenti del gruppi squadra. La decisione dell’Ats di Milano di non far giocare il match Inter-Sassuolo ha comunque scatenato diverse polemiche. Non è ancora stata comunicata una data per il recupero, operazione che spetterà, ovviamente, alla Lega.

Sulla questione è intervenuto il dottor Massimo Galli, Professore ordinario di Malattie Infettive all'Università di Milano, legittimando la decisione dell'Ats di Milano di non far disputare il match:

"Vedremo se ci sarà la solita manfrina dei tre punti a tavolino e poi il rinvio della partita. Giusto rinviare la partita quando c'è il timore che qualcuno scenda in campo con una positività non acclarata. Quando si sospetta l'esistenza di un focolaio non vedo perché si debba andare a cercare un guaio e fare mille dietrologie. In un gruppo di persone che si vedono parecchio e che hanno contatti in allenamento senza mascherina, bloccare tutto è il minimo. Altrimenti si è fuori da ogni logica"