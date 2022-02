Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali: la scelta di Inzaghi su Dzeko

Inter-Sassuolo, tutto pronto a San Siro per il match della 26esima giornata di Serie A. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match:

Simone Inzaghi come al solito opta per il 3-5-2. Diversi cambi di formazione rispetto ai titolari visti nella super sfida contro il Liverpool. In porta Handanovic con Skriniar, De Vrij e Dimarco a comporre il trio difensivo. Ancora out Bastoni per squalifica. A centrocampo spazio a destra per Darmian mentre sulla fascia opposta ci sarà il solito Ivan Perisic. In mezzo al campo non ci sarà Brozovic e toccherà a Barella fare il play con Gagliardini e Calhanoglu mezze ali. In attacco non ci sarà Edin Dzeko, che andrà in panchina e al suo posto spazio ad Alexis Sanchez dal primo minuto in coppia con Lautaro.

Dall’altra parte un Sassuolo da non sottovalutare visti soprattutto gli scontri precedenti tra le due squadre. In porta Consigli, con Muldur, Ayhan, Chiriches e Kyriakopoulos a comporre la linea difensiva. Centrocampo tecnico per Dionisi con Frattesi-Lopez-Traorè. In attacco occhio al tridente tutto italiano composto da Berardi, Raspadori e l’obiettivo di mercato nerazzurro Scamacca (qui le ultimissime sulla trattativa).

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3) – Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Alessio Dionisi.