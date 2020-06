Inter Sassuolo formazioni ufficiali, Conte dà ancora fiducia ad Eriksen

Quella di questa sera contro il Sassuolo, per l'Inter può essere una partita in grado di far rimanere a galla il sogno scudetto. La Juventus ha già battuto in trasferta il Bologna, mentre la Lazio alle 21:45 dovrà presentarsi all'Atleti Azzurri d'Italia e vedersela con la splendida Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Dunque, per evitare di perdere terreno sulle concorrenti, i nerazzurri cercheranno di portare a tutti i costi a casa i tre punti. Per riuscirci, il tecnico interista Antonio Conte ha deciso di mandare in campo dall'inizio questo undici:

3-4-1-2 Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez.