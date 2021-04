Inter-Sassuolo, diverse novità di formazione per Conte: la probabile

Archiviata la vittoria di misura contro il Bologna, i nerazzurri scenderanno nuovamente in campo mercoledì alle 18:45 per affrontare il Sassuolo, match valevole per il recupero della ventottesima giornata di Serie A, rinviato dall’ATS di Milano a causa dell’emergenza covid in casa nerazzurra.

Antonio Conte sarà costretto a rinunciare agli squalificati Bastoni e Brozovic ma sembrerebbe comunque intenzionato a fare ulteriori cambi di formazione per far rifiatare qualche titolarissimo.

In porta toccherà sempre ad Handanovic con Skriniar e De Vrij. Ancora un dubbio per Conte su chi prenderà il posto di Bastoni, con Kolarov non ancora al meglio della condizione, in difesa si giocano una maglia in tre: Ranocchia, Darmian e D'Ambrosio.

A centrocampo invece toccherà a Eriksen prendere il posto di Brozovic in mediana, con al fianco Barella e probabilmente uno tra Gagliardini e Sensi. Sulla fascia destra ci sarà Hakimi, mentre a sinistra potrebbe essere riconfermato Young. Novità in attacco dove Sanchez potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro e Lukaku.