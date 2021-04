Inter-Sassuolo, designato l’arbitro del recupero della ventottesima giornata

Domani alle 18:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Sassuolo, valido per il recupero della ventottesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono da 9 vittorie consecutive in campionato e con altri 3 punti potrebbero incrementare i punti di vantaggio sul Milan; gli emiliani, invece, sono reduci dal pareggio contro la Roma.

Come riportato dal sito ufficiale nerazzurro, l’AIA ha designato gli arbitri per i due recuperi Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, affidando il match del San Siro a Massimiliano Irrati della Sezione di Pistoia. Il direttore di gara avrà come assistenti Vivenzi e Mondin; il quarto ufficiale del match sarà Abisso. In sala VAR Banti con Cecconi assistente.

Il fischietto toscano ha arbitrato l’Inter una sola volta in questa stagione In questa stagione in occasione del match del girone d’andata proprio contro il Sassuolo dello scorso 28 novembre, terminato con la vittoria per i nerazzurri per 3-0