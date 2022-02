Inter-Sassuolo, Darmian suona la carica e parla del momento no di Lautaro

Inter-Sassuolo sta per iniziare.

Manca sempre meno al calcio d'inizio del match tra Inter e Sassuolo valevole la 26esima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d'inizio, nel pre-partita ha parlato il terzino nerazzurro Matteo Darmian. L'ex United è stato intervistato prima da Inter tv ha commentato così quella che sarà la sfida contro i neroverdi, match non facile per la squadra di Inzaghi.

Darmian suona la carica: "Sarà una partita difficile. Sappiamo di affrontare una squadra di qualità e che dovremo stare attenti, servirà la giusta determinazione per portare a casa la partita". Ha poi svelato quella che può essere la chiave per vincere. "Da qui alla fine tutte le partite contano e tutti i punti saranno pesanti, dovremo fare quello che sappiamo per mettere in difficoltà il Sassuolo". Successivamente ai microfoni di DAZN ha parlato del momento negativo di Lautaro Martinez: "Non gli pesa l'assenza di gol. Sappiamo che gli attaccanti vivono per il gol ma in questo momento Lautaro è tranquillo, noi faremo di tutto per metterlo in condizione di tornare al gol".

Parole importante dell'esterno nerazzurro che sta disputando un'ottima stagione sotto la guida di Inzaghi e fra poco sarà titolare sulla destra (qui le formazioni ufficiali).