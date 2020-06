Inter Sassuolo, Conte vara un mini turnover in vista dei prossimi impegni

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria nel recupero della venticinquesima giornata, i nerazzurri sono già al lavoro per preparare la prossima partita di campionato contro il Sassuolo. L’Inter scenderà nuovamente in campo mercoledì sera alle 19.30 al San Siro; i numerosi impegni ravvicinati e gli infortuni obbligano Antonio Conte a gestire con attenzione la rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri starebbero pensando di attuare un mini turnover per far rifiatare qualche titolare.

Il tecnico salentino dovrebbe confermare nuovamente il 3-4-1-2 visto nelle ultime uscite. Novitá in difesa con l’inserimento di Godin dal primo minuto al posto di uno tra De Vrij, Skriniar e Bastoni. Conte potrebbe cambiare completamente le fasce, con Moses e Biraghi titolari per far rifiatare Candreva e Young. Scelte obbligate a centrocampo con Barella e uno tra Borja Valerio e Gagliardini alle spalle del trequartista Eriksen. In attacco dovrebbe essere riconfermata la coppia Lukaku-Lautaro, con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso