Inter-Sassuolo, Conte scioglie gli ultimi dubbi. Così in campo

Bastoni e Brozovic squalificati, per questo motivo Conte ha dovuto fare delle scelte importanti per variare il canonico 11 titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore nerazzurra avrebbe sciolto gli ultimi dubbi: Darmian in difesa e Gagliardini a centrocampo.

Barella occuperà il ruolo di Brozovic, come già avvenuto proprio all'andata al Mapei Stadium, mentre Gagliardini ed Eriksen agiranno da mezze ali. Con l'assenza di Perisic obbligata la scelta sulla sinistra: spazio ad Ashley Young.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.