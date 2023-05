Inter-Sassuolo: Brozovic lucidissimo, benvenuti al LuLa park. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Inter-Sassuolo, le pagelle della partita. Una vittoria importantissima che regala tre punti fondamentali in ottica classifica nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Partita che sembrava chiusa, ma che un calo di concentrazione ha riaperto in maniera clamorosa. Di seguito, i voti della squadra nerazzurra.

HANDANOVIC, 6,5: Non può nulla sulle reti del Sassuolo, ma quando viene chiamato in causa fa sempre la cosa giusta.

D’AMBROSIO, 6: Un po’ in affanno nel primo tempo, soprattutto in fase di impostazione dove sbaglia parecchi pallone. Acquisisce sicurezza e serenità con il passare dei minuti.

DE VRIJ, 6: Nel primo tempo cerca di mette le pezze dove può contro un Defrel indemoniato. Il secondo tempo in controllo, prima di uscire.

ACERBI, 6,5: Nel corpo a corpo riesce sempre ad avere la meglio. Dalla sua ha un avversario complicato come Berardi che spesso rischia di fare male e prova a fermarlo come può. Si spinge molto anche in avanti.

BELLANOVA, 6,5: Primo tempo da peggiore in campo, ripresa da uno dei migliori. Tante pennellate e corsa, oltre ad avere il merito di saltare sempre l’uomo nel secondo tempo. Incoraggiante.

GAGLIARDINI, 5: Nel primo tempo sbaglia di tutto e di più e qualche fischio arriva. Poi, con il risultato acquisito, riesce a giocare in maniera più tranquilla.

BROZOVIC, 7: Partita lucida del croato. Nel primo tempo è uno dei pochissimi a salvarsi, grazie alla regia limpida. Poi, nella ripresa sale in cattedra e addirittura serve l’assist per il secondo gol di Lukaku.

MKHITARYAN, 6: Nel primo tempo complicato per i nerazzurri è uno dei più lucidi. Oggi meno appariscente, ma la sua utilità è sempre elevatissima.

DIMARCO, 6,5: Il suo piede è sempre caldo e di qualità. Continua il suo buon momento e anche la forma fisica, dopo l’infortunio, è sempre migliore.

LUKAKU, 7,5: Doppietta e tutti a casa. Fa venire il mal di testa a Ruan Tressoldi che stasera avrà gli incubi. Ma tante sponde e protezione del pallone fatta in maniera preziosa.

CORREA, 5: Inizia con voglia e con qualche buona giocata, ma è un fuoco di paglia. Il solito, verrebbe da dire. Un giocatore che mentalmente deve recuperare. Ha avuto anche qualche chance non sfruttata per portare in vantaggio la squadra. Esce per un affaticamento.

LAUTARO, 6,5: Entra e va subito in gol. Il suo ottimo stato di forma continua e firma il suo ventesimo gol in campionato.

GOSENS, 5,5: Non entra nel migliore dei modi in campo. Sbaglia qualche pallone di troppo ed in chiusura non è sempre lucido.

ASLLANI, SV

BASTONI, SV

DARMIAN, SV