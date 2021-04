Inter-Sassuolo, allestimenti speciali per la partita. Le foto

Periodo di grande cambiamento per l'Inter, che gioca la prima partita a San Siro dopo il lancio del nuovo logo. Una giornata importante anche per via della presentazione della nuova quarta maglia che potrebbe scendere in campo contro il Cagliari.

Per Inter-Sassuolo il Meazza si è vestito da festa, infatti sono stati predisposti degli allestimenti speciali con il nuovo logo e i nuovi slogan: "I M Milano".