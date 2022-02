Inter-Sassuolo 0-2: i nerazzurri non ci sono più: tonfo pesante a San Siro

Buio pesto a San Siro. La squadra di Inzaghi non riesce a battere il Sassuolo che vince meritatamente per 0-2. I nerazzurri dovranno farsi molte domande perchè in questo modo rischiano davvero di mandare alle ortiche una intera stagione. Intanto, nelle ultime tre partite, la squadra ha raccolto solo un punto.

96' - Finisce qui la partita

95' - Gol di de Vrij annullato dal Var

93' - Gol Inter! Vidal mette in mezzo, de Vrij di testa batte Consigli

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Entra Peluso ed esce Berardi

85' - Ammonito D'Ambrosio

84' - Occasione Inter! Dzeko parte sulla fascia e la mette in mezzo per Sanchez il cui tiro e deviato in angolo da un difensore

80' - Sassuolo vicino al tris! Ennesimo contropiede con Raspadori che si accentra e scarica il destro parato da Handanovic

77' - Entrano Vidal e D'Ambrosio per Calhanoglu e Perisic

71' - Errore clamoroso di Lautaro! Perisic mette in mezzo, il difensore anticipa Dzeko, ma la palla va sui piedi dell'argentino che tira fuori a porta vuota

69' - Escono Frattesi e Scamacca ed entrano Matheus e Defrel

67' - Cosa ha sbagliato Dzeko! Dumfries mette in mezzo e il bosniaco tutto solo colpisce malissimo il pallone

63' - Occasionissima Inter! Perisic mette in mezzo per Dzeko il cui stacco è parato incredibilmente da Consigli

57' - Occasione Inter! Lancio di Perisic per Dzeko che da solo davanti a Consigli si fa parare il tiro

48' - Ammonito Raspadori

45' - Inizia la ripresa contro tre cambi: Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan

Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco perfetta quella degli uomini di Dionisi, che grazie ad un pressing alto e al recupero palla al momento giusto, sta mandando al tappeto l'Inter grazie ai gol di Giacomo Raspadori - complice anche un errore, l'ennesimo, di Handanovic - e di Gianluca Scamacca. La squadra di Inzaghi soffre tantissimo la mancanza di Brozovic e sta perdendo troppi palloni in zone delicate. Il risultato poteva essere addirittura più rotondo, ma la traversa di Berardi ha salvato i nerazzurri. Se questa squadra vuole vincere lo scudetto, in questa prima metà di partita non lo ha dimostrato. Sassuolo meritatamente in vantaggio di due gol.

46' - Finisce il primo tempo

45' - Un minuto di recupero

42' - Occasione Inter! Azione insistita dei nerazzurri con la palla che termina a Perisic. Il croato salta l'uomo, ma il suo destro va a lato

38' - Occasionissima per il Sassuolo! Ennesima brutta palla persa dall'Inter, Traorè parte in contropiede e cede a Berardi che col sinistro colpisce la traversa

34' - Occasione Inter! Calhanoglu di testa in mezzo per Lautaro che cede a Gagliardini il cui destro dalla distanza è parato da Consigli

30' - Occasione Inter! Angolo di Dimarco per la testa di Skriniar, ma Consigli fa il miracolo

26' - Gol Sassuolo! Neroverdi letali in ripartenza, cross per Scamacca che di testa batte Handanovic. Momento nerissimo per i nerazzurri

25' - Occasione Inter! Barella serve Lautaro che solo davanti a Consigli mette a lato

20' - Occasione Inter! Darmian mette in mezzo, Gagliardini prova con il sinistro al volo, ma la palla va direttamente in fallo laterale

15' - Occasione Inter! Calhanoglu recupera palla sulla trequarti e scarica il sinistro che finisce a lato

12' - Occasione Inter! Sanchez pesca Darmian sulla destra. L'esterno mette in mezzo per Lautaro che è anticipato di un soffio da Consigli

8' - Gol Sassuolo! Erroraccio di Calhanoglu che perde palla sulla trequarti, Raspadori viene servito al limite e scarica il destro che batte Handanovic

2' - Occasione Sassuolo! Raspadori pressa alto e serve Traorè il cui sinistro finisce di poco a lato

1' - Partiti!

Inter-Sassuolo, manca pochissimo al fischio iniziale dell'arbitro.

Dopo il clamoroso pareggio di ieri sera del Milan in casa della Salernitana per 2-2, quest'oggi, l'Inter, ha l'opportunità di provare il controsorpasso in classifica per raggiungere nuovamente la vetta dopo che, a loro volta, i rossoneri, erano riusciti a passare in cima grazie al pareggio degli uomini di Simone Inzaghi contro il Napoli. Una gara molto importante, ma assolutamente non facile contro un Sassuolo che contro le grandi ha creato sempre più di qualche grattacapo e che ha già vinto a San Siro in questa stagione. Una partita che ha tanti temi, su tutti quello tattico, con Barella e Dimarco che dovranno sostituire due pilastri come Brozovic e Bastoni, ma anche quelli inerenti al calciomercato, con Davide Frattesi e Gianluca Scamacca che sfideranno la squadra che più di tutte sta pressando per averli nella prossima stagione.

In attesa che le squadre entrino in campo, i due allenatori hanno già comunicato le formazioni ufficiali che verranno riportate di seguito:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ahyan, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

All. Alessio Dionisi.