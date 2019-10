Inter, Sandro Mazzola tuona contro Conte: le dichiarazioni

Sandro Mazzola, vecchia gloria nerazzurra, si è espresso sull'attuale tecnico dell'Inter Antonio Conte. L'ex calciatore non le manda a dire e punzecchia il tecnico salentino.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Rai Radio1:



“Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve però non lo so, non mi convince… Però? Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con quelli dell’Inter. Mi sembra ancora juventino. Si nasce juventini e si nasce interisti, è difficile cambiare. E’ gobbo? Eh, mi sembra che l’hai individuato bene. E’ gobbo dentro, anche da come guarda la partita. Vorrebbe parlare da juventino, poi si accorge che è all’Inter e parla da Inter”.