Inter, Sanchez verso il recupero: c'è la data del rientro

INTER - Alexis Sanchez potrebbe essere pronto per la prima gara di Champions League, in programma il 15 settembre, contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il cileno non dovrebbe farcela per la sfida di Marassi ma lo staff tecnico si è detto fiducioso per l'impegno contro gli spagnoli.

L'obiettivo principale è, infatti, quello di non forzare il recupero neanche se i calciatori sudamericani, impegnati con le rispettive Nazionali, dovessero tardare il rientro.

" Al di là delle indicazioni dello staff medico - dettaglia SportMediaset - nerazzurro, saranno comunque decisive le indicazioni che arriveranno dal giocatore stesso, il primo a dover dare indicazioni (come disse chiaramente la stagione scorsa Antonio Conte) sulle proprie condizioni.

L'ex Udinese, nonostante i problemi fisici, è ritenuto un'arma fondamentale da Simone Inzaghi, che vorrebbe sfruttare le sue caratteristiche soprattutto a partita iniziata. Durante lo scorso anno, l'apporto dell'attaccante è stato fondamentale soprattutto quando le partite non riuscivano a sbloccarsi per le capacità difensive degli avversari. L'imprevedibilità del calciatore potrebbe essere l'arma in più per il tecnico nerazzurro, che lo ritiene molto confeniale al suo progetto tecnico.

Contro la Sampdoria, fa sapere Sky Sport, dovrebbe comparire nell'elenco dei convocati Roberto Gagliardini. Il centrocampista sarà a disposizione dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro.