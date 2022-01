Inter, Sanchez si prende la coppa e si toglie qualche macigno dalla scarpa

Inter Sanchez - Alexis Sanchez ha deciso la Supercoppa all'ultimo tuffo prima dei rigori. Subito dopo il gol che ha sancito la vittoria dell'Inter il cileno ha parlato ai microfoni di Mediaset, esprimendo tutta la sua gioia e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa

"Ehi amico i campioni sono così, i campioni fanno cose che altri non fanno, i campioni puù giocano più stanno bene. Oggi avevo fame di vincere, speravo di giocare dopo la Lazio, sono come un leone in gabbia se mi fanno giocare sono un mostro, poi sceglie il mister. Conte mi diceva nessuno come te è qua, ti metto agli ultimi 15-20 minuti perché spacchi la partita ma io gli dicevo mettimi prima".