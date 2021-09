Inter, Sanchez rompe il silenzio: messaggio di sfida a tutti

L'Inter potrà contare nuovamente su Alexis Sanchez. "Piano piano il leone sta tornando a ruggire".

E' il messaggio postato dall'attaccante come storia del suo profilo Instagram. Il calciatore ha ritrovato il campo dopo l'infortunio rimediato al polpaccio, ne parliamo in questo articolo, che non gli ha consentito di sostenere la preparazione con il gruppo capeggiato da Simone Inzaghi. L'ex Barcellona ha saltato gli impegni con Genoa, Verona, Sampdoria e Real Madrid ma è ritornato giocando 20 minuti contro la Fiorentina, entrando al posto di Edin Dzeko, e 23 minuti nella gara vinta, sabato 21 settembre, contro il Bologna, al posto di Lautaro Martinez, di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico nerazzurro crede molto nelle potenzialità di Sanchez, le cui caratteristiche sono ritenute molto congeniali al nuovo progetto. Durante la scorsa stagione ha messo a segno 7 gol ed altrettanti assist rivelandosi fondamentale nelle partite in cui diveniva molto complicato scardinare le difese avversarie.

La sua imprevedibilità sarà un fattore determinante per l'Inter che, quest'anno, in attacco conterà anche sulle prestazioni di Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Martin Satriano e Joaquin Correa. La società ha allestito un reparto offensivo completo dove tutti i profili si stanno rivelando compatibili nel rettangolo di gioco nel quale il cileno potrebbe agire sia da seconda punta che da trequartista.