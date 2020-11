Inter, Sanchez recuperato per Madrid. Niente da fare per Lukaku

I nerazzurri sono al lavoro per preparare la trasferta di Champions League contro il Real Madrid di domani sera, sfida decisiva per le sorti del girone B. I blancos sono attualmente al quarto e ultimo posto del girone con un solo punto, mentre i nerazzurri sono in terza posizione con 2 punti.

Come riportato da Marco Barzaghi a SportMediaset, arrivano buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro potrà infatti contare sul recupero di Alexis Sanchez. Il cileno ha smaltito del tutto il problema muscolare rimediato con la propria nazionale ed ha svolto regolarmente l’allenamento di rifinitura con il resto della rosa prima della partenza per la capitale spagnola.

Niente da fare invece per Romelu Lukaku, il belga è ancora alle prese con il risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra e lo staff medico nerazzurro non intende forzare i tempi di recupero e rischiarlo. L’attaccante non dovrebbe neanche partire per Madrid e resterà dunque a Milano a recuperare dall'infortunio.