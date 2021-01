Inter, Sanchez non basta: quattro nomi in lizza per rinforzare l’attacco

Il solo Alexis Sanchez non basta, la sconfitta di ieri contro la Sampdoria ha evidenziato il bisogno dell’Inter di avere un altro rinforzo in attacco in grado di sostituire Lautaro e Lukaku.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbero quattro giocatori: Gervinho del Parma, Gomez dell’Atalanta e i due “cinesi” Eder e Pellè. Antonio Conte preferirebbe uno tra l’argentino e l’ivoriano, ma Suning al momento non potrebbe permettersi grandi investimenti sul mercato; per questo motivo potrebbe virare su uno tra Pellè e l’ex Eder.

Prima di intervenire sul mercato bisognerà comunque liberarsi degli esuberi per alleggerire il monte ingaggi. I principali candidati alla cessione sarebbero Andrea Pinamonti e Christian Eriksen, entrambi fuori dal progetto del tecnico salentino. L’attaccante avrebbe diverse estimatrici in Serie A e la sua cessione non dovrebbe essere un problema. Discorso diverso per Christian Eriksen, che a causa della valutazione fatta dall’Inter e del suo pesante ingaggio, potrebbe essere più complicato cederlo in questa sessione di mercato.