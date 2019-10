Inter: Sanchez, indiscrezione pesante sull'entità dell'infortunio

"Lussazione della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo dei flessori" questo il responso dello staff medico della nazionale cilena sull'infortunio subito da Alexis Sanchez nell'amichevole tra Colombia e Cile di ieri.

Il giocatore, colpito duro da un'entrata dello juventino Cuadrado è già stato "liberato" dalla federazione per permettergli l'immediato rientro a Milano per sottoporsi agli esami ed alle cure del caso.

Le prime indiscrezioni che circolano sull'assenza del Nino dai campi da gioco parlano di circa 2 mesi. Considerando che a novembre il campionato si fermerà per una nuova sosta per le nazionali dal 9 al 23, Conte dovrà fare a ameno del suo attaccante sicuramente per le gare contro Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona, mentre per la Champions League Sanchez dovrà saltare la doppia sfida decisiva contro il Borussia Dortmund. Solo un miracolo porrebbe permettere al cileno di riaffacciarsi sui terreni di gioco dopo la sosta, quando l'Inter sarà attesa dalla trasferta di Torino e da quella di Praga.

Solo dopo gli accertamenti che Sanchez sosterrà a Milano nei prossimi giorni sarà possibile capire con certezza se il suo 2019 da giocatore dell'Inter è da ritenersi concluso.