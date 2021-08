Inter, Sanchez: “Il recupero va meglio. Vedremo cosa succederà“

In casa Inter continua a tenere banco la questione Alexis Sanchez. I nerazzurri non sarebbero soddisfatti delle sue precarie condizioni fisiche e in particolare dei continui infortuni rimediati nelle ultime due stagioni. Per questo motivo, la società starebbe valutando un'eventuale cessione. Al momento però non sarebbero ancora arrivate proposte concrete.

Il cileno intanto è rientrato a Milano nella giornata di ieri dopo il consulto con il professor Ramón Cugat a Barcellona per accelerare il suo recupero dall’infortunio e nei prossimi giorni dovrebbe ritornare ad allenarsi con il resto della squadra ma il suo futuro resta incerto. Il numero 7 nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mega in cui ha parlato del suo futuro e dato rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Il recupero sta andando un po' meglio. Mi allenerò con l'Inter e vedremo cosa succederà. Sono molto felice per la vittoria con il Genoa, ho voglia di tornare subito".