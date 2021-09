Inter, Sanchez ancora out ma una notizia fa ben sperare: le ultime

INTER - Procede a rilento il recupero di Alexis Sanchez.

Il cileno però, si apprende da Sky Sport, sta lavorando con il pallone dalla scorsa settimana ma non è ancora pronto per strappare la prima convocazione stagionale.

Il calciatore, dunque, non sarà a disposizione per la gara in programma domenica 12 settembre contro la Sampdoria. Leggere qui per i dettagli sul match.

E' dunque ancora presto per parlare di un suo riutilizzo. L'ex Barcellona, ne abbiamo parlato anche qui, è ai boxe per un problema al polpaccio rimediato il 12 giugno, su cui il giocatore ha giocato contro il Brasile dovendosi poi arrendere per una ricaduta. Lo staff dell'Inter, proprio per questo, ha deciso di non vole affrettare il rientro per evitare possibili ricadute.

La società ha infatti pensato di tenere in rosa Martin Satriano, nonostante le tante proposte arrivare dal mercato (ne abbiamo parlato in questa occasione), per garantire a Simone Inzaghi un reparto coperto. Il tecnico nerazzurro potrà dunque contare su Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Joaquin Correa e appunto il talento uruguaiano.

Inoltre, come è già avvenuto e come avverà domenica 12 settembre contro la Sampdoria, anche Stefano Sensi potrà giocare alle spalle del possente attaccante bosniaco. Potete leggere le novità in questo articolo.

Sanchez avrà quindi tutto il tempo di riprendersi dall'infortunio anche se il suo allenatore non vede l'ora di averlo a disposizione perché non ha mai nascosto di apprezzare le qualità tecniche. Le caratteristiche dell'ex Udinese, infatti, si sposano alla perfezione con il progetto dell'allenatore ex Lazio, che potrebbe utilizzarlo soprattutto a gara iniziata per scardinare le difese avversarie.

Sotto la guida di Antonio Conte, l'attaccante ha agito anche da trequartista, in un assetto molto offensivo, a sostegno delle due punte quando era necessario andare in vantaggio per portare a casa i tre punti.