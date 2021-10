Inter, Sanchez ai margini: il ct del Cile punta il dito contro i nerazzurri

Il commissario tecnico della nazionale cilena ha detto la sua sul ‘caso’ Alexis Sanchez.

Il cileno è tornato a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’ultimo infortunio da diverse settimane ma non sta riuscendo a ritagliarsi il suo spazio. Finora è stato impiegato soltanto in tre occasioni, sempre da subentrato, collezionando complessivamente soltanto 70 minuti di gioco. L’attaccante sembrerebbe molto scontento del suo scarso utilizzo e avrebbe anche manifestato la sua delusione con un post enigmatico pubblicato sul proprio account Instagram dopo l’ultima partita di campionato contro il Sassuolo (qui potete leggere l’articolo).

Sull’argomento è intervenuto anche Martin Lasarte, CT del Cile, nel corso di una conferenza stampa. Nonostante il periodo non brillante, l’attaccante è stato convocato dalla nazionale cilena per gli impegni contro Perù, Paraguay e Venezuela validi per la qualificazione ai prossimi mondiali del 2022. L’allenatore ha spiegato di aver convocato Sanchez perché è un giocatore fondamentale per la squadra e perché è in ottima forma attualmente. Lasarte ha parlato anche del poco spazio che sta trovando in nerazzurro definendolo un grosso problema, in quanto il giocatore avrebbe bisogno di giocare di più per tornare al top della forma dopo l’infortunio.

Come raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Alexis Sanchez sembrerebbe già deciso e il suo addio all’Inter già a gennaio è in ipotesi sempre più probabile. La società non avrebbe gradito l’uscita del giocatore sui social e starebbe valutando anche di rescindergli il contratto già a gennaio per liberarsi del suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione (qui la nostra esclusiva sulla situazione).