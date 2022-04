Inter, San Siro suona la carica: sarà quasi sold out contro il Verona

Inter-Hellas Verona, San Siro suona la carica.

Nel match di sabato 9 Aprile, i tifosi si faranno sentire. Dopo il match di Torino contro la Juventus vinto per 1-0, i tifosi hanno recuperato la fiducia per la lotta scudetto che era venuta meno nelle ultime partite. I tifosi nerazzurri, come in ogni partita, non faranno mancare il supporto alla squadra: per il match contro il Verona sono stati già venduti 60 mila biglietti, anche grazie alla giornata dedicata agli Inter Club e alle celebrazioni della crescita a livello globale del Centro Coordinamento.

La gazzetta.it scrive cosa offrirà la società nerazzurra per questa giornata speciale: i soci Inter Club avranno l'opportunità di fare la tradizionale foto a bordo campo, firmare il pannello per gli Inter Club, promozioni speciali negli Inter Store e altre offerte esclusive.

I led di San Siro mostreranno messaggi di ringraziamento degli Inter Club che non potranno essere presenti allo stadio: 900 club suddivisi in tutto il mondo con più di 130 mila soci. Nel mondo, l'Inter Club con più soci è l"l'Indonesia" con più di 4500 soci, mentre in Italia l'Inter Club più numeroso è quello di Pesaro con 1816 soci.

Ritornando alla questione biglietti, la marcia per le vendite è ingranata dopo la vittoria contro la Juventus e il pareggio del Milan contro il Bologna, con 7mila tagliandi venduti. Anche per il Derby di Coppa Italia contro il Milan, sono stati già venduti 65 mila biglietti. Il supporto dei tifosi nerazzurri non mancherà mai.