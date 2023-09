Inter, San Siro fa emozionare anche un viola

di Redazione, pubblicato il: 04/09/2023

(Inter) Nel post partita di Inter Fiorentina c’è spazio anche per i buoni sentimenti. Ancor più importanti se vengono da un giocatore viola, ex nerazzurro, accolto dalla curva con una bella testimonianza di affetto.

Oggi Cristiano Biraghi è i capitano della Viola ma nessuno ha dimenticato le sue stagioni in nerazzurro e l’impegno che ha sempre messo per quella maglia.

E’ stato lo stesso Biraghi a commentare ai microfoni di Sky. “Sono contento del fatto che ogni volta che vengo qua mi riservino questa accoglienza, mi fanno emozionare”.