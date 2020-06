Inter Sampdoria, Ranieri ha le idee chiare: in avanti ci sarà Gabbiadini

Sarà un esame tutt'altro che semplice da superare quello a cui si dovrà sottoporre questa sera la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nonostante ci troviamo in un periodo in cui tutti tornano in campo dopo quasi 3 mesi di stop, i genovesi (almeno sulla carta) partono leggermente svantaggiati.

L'Inter viene dalla delusione post-eliminazione dalla Coppa Italia, un fattore che può avere leggermente demoralizzato un gruppo che quest'anno ha tanta voglia di alzare almeno un trofeo.

Per far leva su ciò e tentare di strappare qualche punto, Ranieri con ogni probabilità partirà dall'inizio con questo undici:

4-4-2 Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; De Paoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez, Gabbiadini.

A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale.