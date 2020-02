Inter Sampdoria, partita rinviata causa coronavirus

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sta parlando in questi minuti nella conferenza stampa al termine della riunione del governo sull'emergenza coronavirus. Si va verso una decisione clamorosa, quella di mettere uno stop a tutte le manifestazioni sportive nelle aree in cui si sono sviluppati i focoloai della malattia nel nostro paese.

Il Premier ha riferito che "i ministri competenti potranno adottare ulteriori misure nel territorio. Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, la competenza però è del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate nell’area del Veneto e della Lombardia".

Da parte sua il Sindaco di Milano Sala ha appena postato questo messaggio: "Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche.La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto”.