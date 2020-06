Inter-Sampdoria: nessun dubbio per Conte, blucerchiati senza Quagliarella

Gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare la ripresa del campionato. Domenica sera alle 21.45 andrà in scena in un San Siro a porte chiuse il recupero della venticinquesima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Il tecnico salentino sarà costretto a rinunciare agli infortunati Matias Vecino e Stefano Sensi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri dovrebbero riconfermare gli stessi undici visti in campo nel match di Coppa Italia contro il Napoli. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. Sugli esterni favoriti Candreva e Young. In mediana spazio a Brozovic e Barella con Eriksen sulla trequarti. In attacco dovrebbe quindi essere riconfermata la coppia Lukaku-Lautaro, con Sanchez in panchina.

La Sampdoria dovrebbe scendere in campo con il 4-4-1-1. Claudio Ranieri ha confermato l’assenza di Fabio Quagliarella, che è ancora alla prese con un problema al polpaccio. Audero tra i pali, in difesa Murru, Yoshida, Tonelli e Bereszynski. A centrocampo spazio a Depaoli e Jankto sugli esterni, con Ekdal e Linetty in mezzo. In avanti Ramirez a supporto di Gabbiadini unica punta.