Inter-Sampdoria: in 5 blucerchiati non saranno della partita. Ecco chi

La partita di domenica sarà molto importante per l'Inter, contro la Sampdoria, in un campo che ha sempre messo in difficoltà la squadra nerazzurra che proprio la scorsa stagione, contro i blucerchiati, è uscita sconfitta da Marassi per 2-1, con i gol dei doppi ex Candreva e Keita e de Vrij. La Samp, dal canto suo, dovrà muovere un po' la classifica, visto il solo punto in due giornate raccolto in questo inizio di campionato.

Intanto, il tecnico dei liguri, Roberto D'Aversa, deve fare a meno di ben cinque uomini che, quindi, non potranno far parte della partita. Secondo quanto riportato dal sito, Calciomercato.com, infatti, mancheranno all'appello Murru, Torregrossa, Gabbiadini, Ekdal e Vieira che proseguono tra lavoro personalizzato e terapie il loro recupero a Bogliasco.

Per altri blucerchiati come Damsgaard, Askildsen, Thorsby e Yoshida, è stata svolta una seduta di scarico per permettere di poter recuperare al meglio dopo gli impegni avute con le rispettive nazionali. La Sampdoria, seppur non al completo, tornerà ad allenarsi domani in preparazione della partita. L'Inter, dovrà stare ugualmente molto attenta, sia perchè è fondamentale portare i tre punti a casa, sia per preparare al meglio la partita di Champions League contro il Real Madrid.