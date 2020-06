Inter Sampdoria formazioni ufficiali, rispetto a Napoli Conte ne cambia uno

Dubbi di formazione sciolti per Antonio Conte. Il tecnico interista, che ha tanta voglia di vincere la gara di recupero contro la Sampdoria di questa sera, ha finalmente deciso gli undici interpreti da lanciare dal primo minuto.

Ovviamente le scelte sono state condizionate dagli infortuni di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic, centrocampisti utilizzati spesso questa stagione e che staranno ai box almeno per un paio di settimane.

In ogni caso, per non perdere terreno da Lazio e Juventus, l'ex Commissario Tecnico della Nazionale ha deciso di mandare in campo dall'inizio questi undici:

3-4-1-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Gagliardini, Barella, Young, Eriksen, Lautaro, Lukaku.