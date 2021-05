Inter-Sampdoria, designato l’arbitro del match di sabato

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Sampdoria valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri, che hanno già conquistato lo scudetto, sono reduci dalla vittoria contro il Crotone mentre i liguri vengono dalla vittoria per 2-0 contro la Roma.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando il match del San Siro a Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta. Il direttore di gara avrà come assistenti Ranghetti e Pagliardini. Il Quarto Uomo dell'incontro sarà Paterna. Orsato sarà il VAR, l'assistente VAR Valeriani.

Per l’arbitro pugliese sarà la prima volta in carriera che dirigerà l’Inter.