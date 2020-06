Inter-Sampdoria: Conte riconferma gli undici di Napoli: recuperato De Vrij

Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli, gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare la ripresa della Serie A. I nerazzurri scenderanno in campo domenica prossima per recuperare il match conto la Sampdoria. Come riporta Sportmediaset, arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico interista, che potrà contare sui recuperi degli acciaccati Stefan De Vrij, Danilo D’Ambrosio e Diego Godin; che sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo con il resto della squadra. L'olandese, particolarmente, era in forte dubbio per via di un affaticamento muscolare riscontrato negli ultimi minuti della trasferta del San Paolo.

Antonio Conte avrá quindi tutta la rosa a disposizione, a eccezione di Matias Vecino non ancora al meglio della condizione. I nerazzurri dovrebbero riconfermare la stessa formazione vista contro il Napoli sabato scorso. In porta quindi ci sarà Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In mezzo al campo Brozovic e Barella con Candreva e Young esterni. Sulla trequarti confermato Eriksen a supporto delle due punte Lukaku e Lautaro Martinez.