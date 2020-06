Inter Sampdoria, Conte cambierà all'ultimo? Le due soluzioni

Questa sera l'Inter giocherà a 'San Siro' contro la Sampdoria, recupero della 25esima giornata di campionato. Match importante per la squadra di Conte, una vittoria porterebbe i nerazzurri a sei punti dalla vetta.

L'allenatore dell'Inter deve fare i conti con le assenze di Sensi e Brozovic. Soprattutto quella del giocatore croato, faro del centrocampo. Due soluzioni per Conte: Gagliardini o Borja Valero. Il centrocampista italiano sembra il favorito per sostituire Brozovic, con Barella nel ruolo di regista. Un centrocampo più fisico con Gagliardini, capace di dare quantità in fase difensiva ed aiutare in fase offensiva con gli inserimenti.

Un'altra soluzione è quella di Borja Valero, sostituto naturale di Brozovic. Conte potrebbe puntare sul giocatore spagnolo, vero regista in mezzo al campo, con Barella più avanzato, libero di dare il suo contributo in attacco. Con Borja Valero l'Inter avrebbe più geometrie, in un match che vedrà, con molta probabilità, il pallino del gioco in mano ai nerazzurri.