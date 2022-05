Inter-Sampdoria, alcuni dubbi per Inzaghi: il probabile undici

Inter-Sampdoria, qualche dubbio di formazione per Inzaghi.

La prossima partita contro la squadra blucerchiata, sarà la sfida che concluderà la stagione dell'Inter in un campionato che quasi certamente verrà vinto dal Milan. Dal canto loro, la squadra nerazzurra, dovrà onorare al meglio la stagione, per non avere ulteriori rimpianti rispetto a quelli che si hanno già in questo momento. Contro la Samp, dunque, Inzaghi, è intenzionato a lanciare la miglior formazione possibile, anche se, al momento, ci sono parecchi dubbi per l'undici titolare.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il tecnico interista potrà disporre della rosa al completo per l'ultima giornata. Qualche uomo è già deciso, come Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic in mezzo e Lautaro in avanti. Poi c'è anche qualche ballottaggio sulla corsia di destra, dove Darmian e Dumfries si giocano un posto da titolare, così come in avanti il ballottaggio riguarda Edin Dzeko e Joaquin Correa che, al momento, sembra essere in vantaggio. Parte più dietro Alexis Sanchez.

La partita conclusiva di una stagione molto intensa che ha portato a due trofei, a tantissimi obiettivi raggiunti, ma probabilmente non all'obiettivo principale che, come detto dallo stesso Marotta, era il ventesimo scudetto e, quindi, la seconda stella. I nerazzurri dovranno affrontare nel migliore dei modi la partita contro la Sampdoria, per poi concentrarsi sul mercato estivo che potrebbe portare tantissime novità sia in entrata che in uscita, visto il diktat dato da Zhang ai propri dirigenti di avere un saldo positivo.