Inter-Samp, le formazioni ufficiali: ci sono Vecino e Sanchez

Confermato il maxi turnover contro la Sampdoria per l'Inter, che tra meno di un'ora scenderà in campo per la prima volta da campione d'Italia in questa stagione.

Per quanto riguarda le scelte di Antonio Conte, confermato Handanovic in porta, mentre in difesa agiranno D'Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. Centrocampo a cinque formato da Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini e Young, mentre in attacco toccherà a Sanchez e Lautaro, con Lukaku che finalmente potrà riposarsi in panchina.

Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.