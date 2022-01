Inter, Samir Handanovic spiega come ha stregato Muriel

Inter Handanovic - Samir Handanovic è stato l'eroe di Bergamo, un paio di interventi decisivi hanno permesso ai nerazzurri di portare a casa un punto da Bergamo pur avendo nelle gambe i 120 minuti della finale di Supercoppa di mercoledì scorso.

Il capoitano nerazzurro ha parlato a fine gara ai microfoni di Dazn.

“Non è mai facile contro l'Atalanta, venivamo dalla Supercoppa e ci prendiamo il punto. Oggi c’era meno movimento del solito, per questo tenevo più il pallone. Il portiere deve dare i tempi di gioco. Alla fine abbiamo avuto l''occasione con D'Ambrosio ma potevano segnare anche loro. Il salvataggio su Muriel? Ho guardato il pallone. Luis lo conosco dai tempi dell’Udinese, non lo dovevo studiare troppo. Mancano tante partite, ancora non abbiamo fatto nulla e quando non si può vincere si pareggia. Ci mancano tante partite e abbiamo anche una partita in meno, c’è ancora metà del campionato da giocare, ancora non è stato fatto niente".