Inter, Samardzic-Frattesi è testa a testa, mercoledì incontro importante (SI)

di Redazione, pubblicato il: 04/07/2023

(Inter) Chiuso l’affare Thuram l’Inter si appresta a sistemare il centrocampo orfano di Brozovic. Le attenzioni per Frattesi non si sono mai attenuate, il rapporto con il ragazzo e con il Sassuolo appare forte. Ma nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società emiliana ed il Milan che dopo la cessione di Tonali in Premier gode di ampie risorse da mettere sul mercato. E comunque la richiesta di 40 milioni sembra difficile da sostenere per l’Inter anche se l’inserimento di Mulattieri nell’affare potrebbe favorire l’accordo.

Per questo Marotta e Ausilio battono altri sentieri. La pista più accreditata porta ad Udine. Lazar Samardzic si è conquistato grandi attenzioni nell’ultima stagione, l’Inter si è già fatta sotto pur senza aprire ufficialmente la trattativa. Le indiscrezioni di Sportitalia indicano mercoledì quale giorno per l’incontro tra le due società. L’Udinese ha fatto il prezzo, la prima richiesta è di 25 milioni.