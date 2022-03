Inter-Salernitana, le ufficiali. Esclusione a sorpresa per i nerazzurri

Inter-Salernitana, le scelte ufficiali di Inzaghi e Nicola.

Allo stadio San Siro di Milano va in scena la Serie A, con i nerazzurri impegnati in uno scontro che può rilanciare gli uomini di Inzaghi dopo un momento molto difficile. Il tecnico piacentino schiera la formazione tipo, con una sola assenza sulla fascia sinistra, quella di Ivan Perisic; il croato infatti non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare. Nicola, invece, schiera un attacco inedito. Di seguito le formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar; De Vrij; Bastoni; Dumfries; Barella; Brozovic; Calhanoglu; Darmian; Lautaro; Dzeko.

All. Inzaghi

Salernitana (4-4-2): Sepe; Mazzocchi; Dragusin; Fazio; Ranieri; Kastanos; Coulibaly L.; Ederson; Verdi; Mousset; Djuric.

All. Nicola