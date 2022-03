Inter-Salernitana, i cinque ex del match: occhi puntati sul centravanti

Inter-Salernitana, occasione da non sprecare questa sera per i nerazzurri che devono assolutamente tornare alla vittoria dopo un febbraio da dimenticare.

Al San Siro ci sarà la Salernitana dei tanti ex, ultima in classifica, ma che nel penultimo match di campionato è riuscita a pareggiare con il Milan. La zona salvezza dista 10 punti e la rosa è stata praticamente rivoluzionata nel mercato di gennaio. Tra i granata ci sono ben quattro ex nerazzurri ma l’osservato speciale di questa sera sarà senza dubbio Federico Bonazzoli.

L’attaccante sta vivendo un’ottima stagione nel club campano dove è attualmente il miglior marcatore della squadra con ben 6 reti segnate. il classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile interista per poi esordire in prima squadra nella stagione 2013/2014 a soli 16 anni, diventando così il secondo esordiente più giovane nella storia del club nerazzurro.

In panchina ci saranno altri due ex come Vid Belec e Joel Obi, mentre in tribuna il giovane Edoardo Vergani. Il nigeriano ha vestito la maglia dell’Inter per circa 10 anni tra giovanili e prima squadra ed è ricordato dai tifosi soprattutto per suo gol nel derby con il Milan nel novembre del 2014. Con i granata ha collezionato finora 18 presenze ma non è più considerato tra i titolarissimi Anche lo sloveno faceva parte della Primavera interista per poi unirsi alla prima squadra a partire dalla stagione del triplete. Con i nerazzurri però non è mai riuscito ad esordire in campionato, per lui dopo alcune presenze in Europa League. Questa stagione è partito come titolare con il club granata ma da gennaio con l’arrivo di Luigi Sepe ha perso il suo posto. Tra le fila nerazzurre c’è anche un ex Salernitana, ovvero Danilo D’Ambrosio. Il difensore è infatti cresciuto nel vivaio del club senza mai riuscire ad esordire in prima squadra