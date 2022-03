Inter-Salernitana, chi riposa? Le idee di Inzaghi per la partita

Inter-Salernitana, Simone Inzaghi medita qualche cambio.

Dopo il deludente pareggio di Coppa Italia nel derby contro il Milan con una prestazione sottotono, la squadra nerazzurra si rituffa sul campionato con la partita casalinga contro la Salernitana come impegno da non fallire nella maniera più assoluta. Una sfida da vincere, dopo un mese di febbraio in cui gli uomini di Inzaghi sono riusciti ad ottenere soltanto due punti in quattro partite, tra Milan, Napoli, Sassuolo e Genoa, riaprendo in maniera clamorosa il campionato e la lotta scudetto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro si trova ad avere qualche dubbio di formazione sia per quanto riguarda il reparto avanzato, sia per quanto riguarda il centrocampo. In avanti, infatti, avanza la candidatura forte di Alexis Sanchez che quasi sicuramente dovrebbe partire da titolare, al posto di uno tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, mentre in mezzo a riposare dovrebbe essere Hakan Calhanoglu a sedersi in panchina con il ballottaggio tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Vedremo quali saranno le scelte definitive di Simone Inzaghi e se ci sarà qualche cambio di formazione con la possibilità di qualcuno da poter riprendere fiato dopo un periodo molto intenso. Ma contro la Salernitana la partita è da vincere in ogni modo, perchè tornare a conquistare i tre punti diventa una questione fondamentale, soprattutto in vista del calendario di campionato che, dopo venerdì, vede Torino, Fiorentina e Juventus. Un altro periodo duro, che non bisogna sbagliare per non perdere il sogno tricolore che sembrava quasi realizzato a metà campionato.