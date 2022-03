Inter Salernitana, Barella tocca un dettaglio importante: riguarda la squadra

Inter-Salernitana ha visto un'ottima prestazione di Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro ha ritrovato lo smalto delle serate migliori. Due assist per i primi due gol firmati da Lautaro Martinez e una presenza costante nel match. A fine partita, Barella ha parlato a Inter TV. Dichiarazioni importanti, toccando un dettaglio fondamentale: la fiducia nella squadra.

Questo il suo commento: "Sono contento se, oltre che con l'atteggiamento, riesco ad aiutare la squadra con gol o assist. La vittoria di oggi dimostra che siamo una squadra e che, proprio per questo, compensiamo a vicenda i momenti meno brillanti dei compagni. Sono felice per Lautaro, perché i momenti in cui tutto gira storto ci sono nel calcio. Capita a chiunque, anche a me: al di là della fase atletica magari non trovi le giocate, ma la fiducia qui non manca mai. Io la sento, tutti la sentono: tra di noi ci fidiamo l'uno dell'altro. E questa vittoria e questi gol ci servono, proprio ad alimentare questa fiducia".