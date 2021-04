Inter, sabato con o senza scudetto possono arrivare 2 verdetti. Si fa la storia?

Inter, domenica potrebbe essere una giornata importante, determinante e/o addirittura storica. I nerazzurri affronteranno il Crotone sabato pomeriggio, ed in caso di vittoria potrebbe arrivare il titolo, qualora l'Atalanta non conquisti i 3 punti. Forse il margine è talmente ampio da poter "sperare" che la festa arrivi la domenica successiva, quando gli uomini di Conte affronteranno a Milano la Sampdoria, così da alzare un tricolore in casa, come non accade da ormai 32 anni.

Tuttavia i 3 punti di sabato potrebbero comunque essere decisivi, a prescindere dal fatto che la corsa scudetto si chiuda aritmeticamente. In caso di vittoria infatti, senza guardare i rispettivi risultati, la distanza da Juventus e Milan resterebbe a 13 punti, e con sole 4 gare rimaste il verdetto sarebbe incontrovertibile:i rossoneri e i bianconeri sarebbero matematicamente fuori dalla corsa per il primo posto.

Duplice verdetto ma non solo. Sabato in questo modo arriverebbe la fine dell'era della Juventus. La squadra di Pirlo avrebbe la certezza di non poter vincere il decimo scudetto di fila, e verrebbe ufficialmente interrotto il suo regno durato 9 anni. Con o senza scudetto quindi quello di sabato potrebbe comunque essee un giorno storico per l'Inter e anche per la storia della serie A, destinata a cambiare padrone dopo 9 stagioni.