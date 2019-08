Inter, Sabatini esalta Icardi e dà un consiglio a Marotta

Intervenuto ai microfoni di "Radio Sportiva", il noto opinionista Sandro Sabatini ha avuto modo di parlare anche dell'Inter, in particolare di Mauro Icardi.

Queste le sue dichiarazioni: "Icardi al Milan? L'idea, probabilmente provocatoria, c'è stata. Il ragionamento è stato: visto che avete dato via in prestito sia Perisic che Nainggolan, date Icardi al Milan. Credo però che Marotta sia inorridito davanti all'ipotesi. Il rischio ora è di farlo andare a scadenza".

Di seguito: "Se fossi l'ad dell'Inter lo farei e se fossi l'allenatore nerazzurro lo metterei con Lukaku davanti a Sanchez. Questa situazione non fa bene a nessuno. A memoria non ricordo un autogol del genere sia da parte del giocatore che della società. La cosa migliore per entrambi, a questo punto del mercato e a poche ore dall'inizio del campionato, credo sia valutare un reintegro. Credo sia il caso che Marotta ritiri la mozione di sfiducia".