Inter, Sabatini duro su Nainggolan: “ È un poco di buono e un bugiardo”

L’ex direttore sportivo nerazzurro Walter Sabatini, ora al Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della tv locale romana Teleroma 56. Il dirigente ha commentato le vicende della Roma, parlando anche di Radja Nainggolan, attualmente in prestito al Cagliari ma ancora di proprietà dell’Inter:

"Nainggolan è un poco di buono, non ha mai voluto riconoscere a me una parte della sua felicità o della sua storia. Ho un affetto straordinario per lui, l'ho anche abbracciato quando era sudato ed è una cosa che non farei neanche con mio figlio, ma resta un poco di buono. Lo chiamavo di notte quando ero qui a Roma, mi giurava e spergiurava di essere a letto: un vero bugiardo, era sempre in giro".

"E’ ignobile per un professionista farsi riprendere ubriaco fuori da una discoteca, ma gli ho voluto un bene sportivo eccezionale, mi faceva emozionare con le sue scivolate. Quando arrivò a gennaio mi sembrava di aver fatto il colpo della vita, pensavo di aver preso il colpo di genialità tecnico-tattica che ci mancava. Si è messo da subito la maglia addosso”.