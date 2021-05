Inter, rush finale: ecco tutti i giocatori in rampa di (ri)lancio

A Scudetto acquisito, Antonio Conte farà naturalmente ruotare gran parte della rosa che ha a disposizione. L'unica sfida che vedrà impegnati i titolarissimi, con ogni probabilità, sarà quella dello Stadium contro la Juventus, gara a cui Conte tiene per motivi piuttosto noti.

Già a partire da sabato, quando è in programma Inter-Sampdoria, ci saranno numerosi cambiamenti. Se Handanovic parte ancora favorito su Radu, in cerca di un'occasione, due terzi della difesa è destinata a mutare: Bastoni sembra l'unico sicuro, con D'ambrosio e Ranocchia che potrebbero far rifiatare sia Skriniar che De Vrij.

Sugli esterni ci sarà un totale cambio di pelle, con Darmian favorito su Hakimi e Young in cerca di rilancio in luogo di Perisic. Gagliardini, Brozovic e Sensi completerebbero il reparto lasciando a riposo sia Barella che Eriksen, che comunque vuole far parte della gara dopo la panchina di Crotone.

Davanti, infine, Sanchez farà riposare a turno la LuLa. Per sabato sembra più Lukaku che Lautaro a fargli compagnia nel tandem offensivo. Aspettando Pinamonti, a cui verrà sicuramente data un'occasione dal primo minuto da qui a fine stagione.