Inter, Rummenigge e il sogno nerazzurro di mercato per il Bayern: le parole

Inter, Karl Heinze Rumenigge torna a parlare dell'Inter e di alcuni suoi singoli.

L'ex presidente del Bayern Monaco, oggi, si è ritirato dalla vita di club per dedicarsi perlopiù ad alcuni incarichi UEFA e a fare da commentatore per le televisioni. In un'intervista a Tuttosport, quotidiano da cui ha ricevuto anche il Golden Boy alla carriera, l'ex centravanti tedesco ha svelato alcuni aspetti che fino ad ora sono rimasti nasconti. Infatti, Rumenigge, ha confessato la sua passione per un giocatore nerazzurro, ovvero Lautaro Martinez, che vedrebbe perfettamente al Bayern, anche se di fatto, ha affermato, non ha mai voluto trattare giocatori con la sua squadra italiana del cuore per non indebolirla.

Cosa che non ha fatto con la Juventus e con l'attuale amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, con cui ai tempi ha trattato giocatori come Arturo Vidal, o Kingsley Coman. Non solo mercato, ma anche calcio giocato: per Rumenigge, infatti, l'Inter resta la favorita per lo scudetto, anche se non gli dispiace il Napoli e dice di fare molta attenzione alla Juventus che non da per spacciata e che, a suo avviso, risalirà la china in classifica restando una squadra competitiva.

Insomma, per l'Inter è motivo di orgoglio avere apprezzamenti da parte di un ex dirigente che in carriera ha vinto tanto e ha avuto a che fare con tantissimi campioni. Vedremo se le sue predizioni scudetto saranno avverate. Inzaghi e i suoi ragazzi se lo augurano, ma mai come quest'anno ci sono avversari molto temibili e a quelli elencati da Rumenigge c'è anche il Milan attualmente primo in classifica e che non avrà più l'impegno in Champions League.