Inter, Rueda: “Se Sanchez giocasse di più avrebbe una migliore condizione”

Il commissario tecnico della nazionale cilena, Reinaldo Rueda, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro l’Uruguay, match valido per la qualificazione ai prossimi mondiali, elogiando Alexis Sanchez, autore di un gol e sempre più leader e trascinatore della propria nazionale.

L’allenatore ha anche parlato delle condizioni fisiche dell’attaccante, lanciando una frecciata all'Inter e ad Antonio Conte. Il classe '88 non è considerato un titolare dal tecnico nerazzurro, che spesso lo utilizza soltanto a partita in corso permettendogli di giocare pochi minuti. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Voglio complimentarmi con i ragazzi per la prestazione e il coraggio che hanno mostrato. La squadra ha dimostrato di stare bene, in particolare vorrei ringraziare Alexis Sanchez che ogni volta in nazionale dimostra di essere un leader tecnico e un trascinatore. Se giocasse di più nel suo club avrebbe una migliore condizione fisica. Sfortunatamente negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione".