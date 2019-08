Inter, rottura del legamento crociato: sfuma un obiettivo di mercato

Brutte notizie per un esterno accostato nelle ultime ore all'Inter. Si tratta del mancino della Spal, Mohamed Fares che ha rimediato la rottura del legamento crociato in amichevole contro il Cesena. Per lui stop di almeno quattro mesi, sfumano le piste Inter e Atalanta per l'algerino.

"Speriamo che per Fares non si tratti di qualcosa di grave. Il ragazzo è appena rientrato e al primo intervento gli è successo qualcosa al ginocchio". Così Leonardo Semplici aveva commentato a caldo l'infortunio occorso giovedì nell'amichevole vinta per 3-2 dalla SPAL.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, invece, rottura del legamento crociato per il centrocampista algerino. Uno stop di almeno quattro mesi dunque, con il club che stava infatti pensando alla possibile cessione, come dichiarato direttamente da Semplici in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' nei giorni scorsi.