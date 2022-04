Inter-Roma, vittoria e corsa Scudetto: le parole di Inzaghi

Inter-Roma: Inzaghi batte Mourinho.

Bella vittoria degli uomini di Simone Inzaghi contro la Roma. Ma soprattutto una vittoria importante in chiave Scudetto, con i nerazzurri che sorpassano il Milan e si portano in testa alla classifica. Il tecnico intervistato ai microfoni di DAZN si è detto soddisfatto dalla concentrazione dimostrata dalla squadra e soprattutto ha parlato di Lautaro: " aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema nonostante il periodo in cui è rimasto a secco. Adesso sta benissimo e lo sfruttiamo, deve continuare cosi come tutti i nostri attaccanti". Ha aggiunto come fosse difficile affrontare i giallorossi e come fosse necessario fare una partita di qualità, sottolineando l'importanza della vittoria in chiave Scudetto.

Ha parlato anche della finalissima di Coppa Italia contro la Juventus: "La finale di coppa Italia la volevamo con tutti i costi. Dovremo gestire al meglio le energie, giocando a petto in fuori tutte le partite perché ci aspettano tanti impegni difficili". Grande partita di Dumfries e Perisic che si sono dimostrati letali soprattutto in zona gol, come sottolineato dal tecnico: "Dumfries e Perisic? Stanno facendo un lavoro importante. Sapevamo che la Roma con i due centrali sarebbe stata molto aggressiva sui nostri attaccanti e dunque ci sarebbe stato spazio per i nostri quinti".

Inzaghi ha poi aggiunto: "Ci serviva una vittoria importante contro la Juventus ed è arrivata al momento giusto. Un momento in cui non arrivavano soltanto i risultati perché comunque giocavamo bene, adesso ne abbiamo fatto altre quattro di vittorie ma non dobbiamo fermarci". Infine ha speso due parole per Mourinho, grande ex del match, dicendo come sia una persona gentile e soprattutto un grande uomo.