Inter-Roma, ultim'ora: un big giallorosso salterà il match

Inter-Roma, ultim'ora: Nicolò Zaniolo salterà la sfida contro i nerazzurri.

Il trequartista giallorosso, impegnato in questi minuti nella partita di campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti, è stato ammonito, ma la cattiva notizia, per Josè Mourinho, è un'altra. Infatti, il ragazzo, era uno dei due giocatori, insieme a Tammy Abraham, ad essere diffidato prima della partita contro l'Inter, ragion per cui non ci sarà nella trasferta di San Siro. Un pericolo in meno, dunque, per Simone Inzaghi, anche se la Roma e Mourinho rimangono sempre degli avversari molto temibili.

Vedremo come, l'allenatore portoghese, sostituirà il giocatore con Mkhitaryan pronto a subentrare, anche se non sono escluse sorprese, come spesso ci ha abituato lo Special One. La prossima partita di campionato sarà l'ennesima che potrà decidere le sorti scudetto della squadra di Inzaghi, anche se uno dei suoi protagonisti, come Zaniolo, non ne farà parte.