Inter Roma, Skriniar: "Fatto una buona prestazione. Barcellona? Non molla"

Milan Skriniar ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport. Il difensore nerazzurro ha analizzato il match, con un commento finale sul Barcellona.

Queste le sue parole: "Siamo un po' dispiaciuti, abbiamo fatto una buona prestazione, creato tante occasioni, dovevamo vincere anche se la Roma è una buona squadra. Non ero arrabbiato, ma dispiaciuto perchè non abbiamo vinto".

Continua Skriniar: "La Roma ha palleggiato molto bene nel primotempo, noi un po' bassi, nella ripresa siamo andati a prenderli e abbiamo fatto meno fatica. Barcellona? Gioca per vincere, non molla un centimetro come noi, dobbiamo vincere".