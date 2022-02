Inter-Roma, recupero fondamentale per Mourinho: resta un solo dubbio

Inter-Roma, domani sera andrà in scena il tanto atteso match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e arrivano buone notizie dall'infermeria per il tecnico.

Non sarà una partita come le altre soprattutto per Jose Mourinho che affronterà per la prima volta da avversario la sua Inter al San Siro. Come riportato da Sport Mediaset il tecnico portoghese potrà contare sul recupero di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha oggi svolto la seduta di allenamento con il resto della squadra e sembra ormai aver smaltito del tutto il risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane settimana ed è partito per Milano.

La sua presenza in campo dal 1’ resta ancora in forte dubbio, le sue condizioni verranno valutate nuovamente nella giornata di domani. Un recupero fondamentale per lo Special One che ritrova uno dei suoi migliori giocatori. Per il resto dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Zaniolo e Abraham coppia di attacco. In mediana Cristante con Oliveira e uno tra Mkhitarian e Pellegrini ai suoi lati. Sulle fascia destra dovrebbe essere confermato Karsdrop mentre sulla corsia opposta Vina favorito su Maitland-Niles. Davanti a Rui Patricio ci sarà la difesa titolare con Mancini, Smalling e Ibanez.